Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
17 апреля 2023 18:43  [34] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил заявки двух нижегородских химических предприятий на получение статуса резидента
17 апреля 2023 17:42  [96] "Пятерочка" объявила о запуске уроков правильного питания в школах Нижнего Новгорода
17 апреля 2023 16:08  [110] ВМЗ стал участником грантового конкурса "ОМК Партнерство"
17 апреля 2023 15:30  [141] Нижегородский производитель бытовой и строительной химии будет работать по принципу бережливых технологий
17 апреля 2023 15:06  [126] "РТК-Солар" представил Solar NGFW – импортонезависимый межсетевой экран для настоящего Enterprise
17 апреля 2023 11:24  [163] Новый онлайн-сервис для предпринимателей запущен на "Портале КДН" Нижегородской области
14 апреля 2023 12:53  [698] Земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью около 2 млрд рублей выделены в Нижегородской области
13 апреля 2023 18:56  [591] Новая линия по производству присадок для моторных масел открылась в Дзержинске
13 апреля 2023 18:10  [600] Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза
13 апреля 2023 17:36  [693] Московские студенты будут проходить практику в НИЦ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области
Бизнес

Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил заявки двух нижегородских химических предприятий на получение статуса резидента

17 апреля 2023 18:43  [34] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны "Кулибин" одобрил заявки ООО "Монамин" и ООО "Лега Раббер" на получение статуса резидента ОЭЗ в Дзержинске Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертного совета ОЭЗ Андрей Саносян подчеркнул, что резидентами могут стать только предприятия с высокой степенью проработки проектов.

"Проекты, которые сегодня рассматривал экспертный совет, очень сильные. Общий объем инвестиций по ним – более 3 миллиардов рублей. Их реализация стала возможной благодаря расширению нашей ОЭЗ", - рассказал Андрей Саносян. 

Работу особой экономической зоны курирует Корпорация развития Нижегородской области.

"ОЭЗ растет и развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки. Это хороший результат, учитывая, что дополнительное соглашение о включении в ОЭЗ новых территорий было подписано этой весной. Кроме того, нам важно, что площадку рассматривают для своих проектов компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории, в первую очередь, с химией. Это позволяет последовательно реализовывать потенциал территории", - сказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Одна из компаний, претендующих на статус резидента, - "Монамин" - создаст на территории ОЭЗ производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тысяч тонн в год.

"Это первый проект, который реализуется инвестиционным фондом, созданным при участии группы компаний "Синтез-Ока" и "Роснано". Продукцией станут метилдиэтаноламин и диметилэтаноламин – сорбенты, которые применяются в химической промышленности, один из них - при очистке добываемых природных газов и технологических газов, а второй - в водоочистке", - рассказал генеральный директор предприятия Сергей Похвалинский.

Проект будет введен в эксплуатацию уже в этом году на площадке "Синтез-Ока", которая стала частью ОЭЗ в 2023-м. Общая стоимость проекта составит 2,8 млрд рублей. Его реализация позволит создать 51 рабочее место.

Второй претендент на статус резидента ОЭЗ - компания "Лега Раббер" - построит производство регенерированной резины, резиновых смесей и изделий из них на территории площадки "Ока-Полимер".

"Все виды нашей продукции будут основаны на переработке резиновых изделий, утративших потребительские свойства, - в основном, на переработке крошки из автомобильных шин. Среди продукции – гидроизоляция, резиновая смесь, которая используются для изготовления технических изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря, укладки тротуаров, а также модификаторы, используемые в дорожном строительстве. Тем самым, перерабатывая резину, мы поможем улучшить экологическую обстановку в стране", - рассказал начальник производства предприятия Александр Шалин.

Площадь земельного участка для реализации проекта - 1,25 га. Объем инвестиций в проект - 304 млн рублей. После его реализации будет создано 29 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2026 году.

Ранее сообщалось, что "Технопарк Н2О" начали строить в Дзержинске на территории ОЭЗ "Кулибин".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск оэз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph