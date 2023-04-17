Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил заявки двух нижегородских химических предприятий на получение статуса резидента Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны "Кулибин" одобрил заявки ООО "Монамин" и ООО "Лега Раббер" на получение статуса резидента ОЭЗ в Дзержинске Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертного совета ОЭЗ Андрей Саносян подчеркнул, что резидентами могут стать только предприятия с высокой степенью проработки проектов.

"Проекты, которые сегодня рассматривал экспертный совет, очень сильные. Общий объем инвестиций по ним – более 3 миллиардов рублей. Их реализация стала возможной благодаря расширению нашей ОЭЗ", - рассказал Андрей Саносян.

Работу особой экономической зоны курирует Корпорация развития Нижегородской области.

"ОЭЗ растет и развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки. Это хороший результат, учитывая, что дополнительное соглашение о включении в ОЭЗ новых территорий было подписано этой весной. Кроме того, нам важно, что площадку рассматривают для своих проектов компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории, в первую очередь, с химией. Это позволяет последовательно реализовывать потенциал территории", - сказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Одна из компаний, претендующих на статус резидента, - "Монамин" - создаст на территории ОЭЗ производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тысяч тонн в год.

"Это первый проект, который реализуется инвестиционным фондом, созданным при участии группы компаний "Синтез-Ока" и "Роснано". Продукцией станут метилдиэтаноламин и диметилэтаноламин – сорбенты, которые применяются в химической промышленности, один из них - при очистке добываемых природных газов и технологических газов, а второй - в водоочистке", - рассказал генеральный директор предприятия Сергей Похвалинский.

Проект будет введен в эксплуатацию уже в этом году на площадке "Синтез-Ока", которая стала частью ОЭЗ в 2023-м. Общая стоимость проекта составит 2,8 млрд рублей. Его реализация позволит создать 51 рабочее место.

Второй претендент на статус резидента ОЭЗ - компания "Лега Раббер" - построит производство регенерированной резины, резиновых смесей и изделий из них на территории площадки "Ока-Полимер".

"Все виды нашей продукции будут основаны на переработке резиновых изделий, утративших потребительские свойства, - в основном, на переработке крошки из автомобильных шин. Среди продукции – гидроизоляция, резиновая смесь, которая используются для изготовления технических изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря, укладки тротуаров, а также модификаторы, используемые в дорожном строительстве. Тем самым, перерабатывая резину, мы поможем улучшить экологическую обстановку в стране", - рассказал начальник производства предприятия Александр Шалин.

Площадь земельного участка для реализации проекта - 1,25 га. Объем инвестиций в проект - 304 млн рублей. После его реализации будет создано 29 рабочих мест. Производство планируется запустить в 2026 году.

Ранее сообщалось, что "Технопарк Н2О" начали строить в Дзержинске на территории ОЭЗ "Кулибин".