Выставка "Рубежи Победы" открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка "Рубежи Победы" открылась в Нижнем Новгороде в фойе театра оперы и балета им. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, экспозиция демонстрируется в рамках одноименного межрегионального патриотического проекта. Регионы-участники в годы Великой Отечественной войны стали частью Волжского рубежа.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, горьковчане не только мужественно сражались на фронте, но и самоотверженно трудились в тылу.

"История сохранила для нас немало таких примеров. В преддверии Дня Победы проходят различные мероприятия, посвященные событиям тех лет. Замечательно, что одно из направлений объединило сразу несколько регионов. Это позволяет ощутить общность наших ценностей", - отметил глава региона.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что проект стал очень важной страницей военной истории государства.

"Военный и трудовой подвиг поколения победителей в годы Великой Отечественной войны – фундаментальная основа патриотизма каждого из нас. И историческая память и ощущение своей российской идентичности помогают нам сегодня сплотиться, справиться с новыми вызовами", - сказал Игорь Комаров.

В рамках проекта также состоялся показ оперы "Сурский рубеж", которая была поставлена в 2022 году в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Ранее сообщалось, что первые мастер-классы в рамках марафона "Наша Победа" прошли в Богородске.