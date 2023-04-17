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Общество

Аэрофлот увеличит частоту полётов из Нижнего Новгорода в Сочи в летние месяцы

18 апреля 2023 09:18  [68] Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Аэрофлот в летние месяцы увеличит частоту собственных рейсов в Сочи из 12 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 1 июня авиаперелёты по маршруту Нижний Новгород - Сочи будут производиться ежедневно.

Вылет из Нижнего Новгорода по расписанию - в 14:40, прибытие в аэропорт Адлер - в 18:35.

В обратном направлении вылеты назначены на 10:00, прибытие в столицу Приволжья - в 13:40.

Полёты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.

Напомним, в феврале этого года Аэрофлот принял решение расширить программу прямых рейсов из регионов России в Сочи. Прямые рейсы крупнейшего авиаперевозчика страны из Нижнего Новгорода в город-курорт стартовали с 26 марта.

Летом по маршруту Нижний Новгород - Сочи будет выполняться до четырёх рейсов в день. Их будут обслуживать авиакомпании "Смартавиа", "Северный ветер", Аэрофлот, "Икар" и NordStar.

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Теги:
Авиакомпания Авиасообщение Отдых
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