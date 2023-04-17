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Общество

Экологическую онлайн игру "Экоревизорро" для учащихся Кстовского нефтяного техникума организовал Нижегородский филиал "Т Плюс"

18 апреля 2023 11:42  [213] Общество

Экологическую онлайн игру "Экоревизорро" для учащихся Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова организовали в Нижегородском филиале "Т Плюс".

Участие в игре приняли студенты, проходящие преддипломную практику на Новогорьковской ТЭЦ и в Кстовских тепловых сетях. Перед началом игры энергетики рассказали им о принципах устойчивого развития ООН, ESG-стратегии, экологических акциях и волонтерских программах "Т Плюс". В ходе игры студенты, разделившиеся на три команды, находились на Новогорьковской ТЭЦ, а модераторы выходили с ними на связь из нижегородского офиса "Т Плюс". Все участники игры получили от организаторов памятные подарки.

"Повышение экологической грамотности подрастающего поколения – важная часть ESG-повестки компании. Главная цель игры познавательная, и если не со всеми вопросами участникам удалось справиться, то свои экологические знания они, безусловно, обогатили. В дальнейшем игры "Экоревизорро" планируем проводить в других высших и средних специальных учебных заведениях региона", - сказала директор по управлению персоналом Нижегородского филиала "Т Плюс" Екатерина Хамашина. 

"Экоревизорро" – командная игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы "Т Плюс" в области сохранения природы.

 

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Теги:
Т Плюс
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