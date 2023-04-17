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Юная нижегородка Ангелина Завиваева завоевала "бронзу" на Первенстве России по шахматам

18 апреля 2023 14:21  [37] Спорт
Ангелина Завиваева

Ангелина Завиваева

В Москве на площадке комплекса "Измайлово Альфа" с 13 по 29 апреля проходит Детское Первенство России по шахматам. В нём принимают участие шахматисты в возрасте до 19 лет со всей страны. Соревнования проходят в разных возрастных категориях по нескольким спортивным дисциплинам: шахматная композиция, блиц, быстрые шахматы, классика.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, воспитанница спортивной школы №9" Ангелина Завиваева завоевала первую медаль для нижегородской сборной.

10-летняя подопечная тренеров Антона Яценко и Евгения Гольцева заняла третье место в дисциплине "шахматная композиция" среди 375 соперников.

Ангелина - потомственная шахматистка: три её сестры - старшие Эмилия и Эвелина, а также двойняшка Кристина - завоевали множество наград как на российских чемпионатах, так и на европейских. А папа спортсменок Илья Завиваев является президентом областной Федерации шахмат.

Напомним, сёстры Завиваевы в июле прошлого года отлично выступили во втором международном детском шахматном фестивале "City Park Chess Festival". В турнире по быстрым шахматам Кристина заняла первое место среди девочек до 11 лет, Эвелина стала первой среди девушек до 15 лет, а Эмилия завоевала "серебро" среди девушек до 17 лет.

А в ноябре Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет.

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Теги:
Дети Соревнования шахматы
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