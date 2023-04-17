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Более 13 млн рублей лишилась нижегородка после телефонного общения с мошенниками

18 апреля 2023 13:12  [2] Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода лишилась более 13 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками, сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно информации, 58-летнюю женщину обманули по телефону: аферисты сообщили потерпевшей о якобы попытках взять кредиты в банках на ее имя.

Для того, чтобы обезопасить счета, мошенники убедили нижегородку оформить два кредита на сумму в 4,8 млн рублей, что она и сделала.

Помимо этого, доверчивая женщина передала пакет с личными сбережениями в размере 102 тыс. долларов неизвестному гражданину в Автозаводском районе. Таким образом, общая сумма ущерба от действий аферистов составила 13,2 млн рублей.

В полиции возбудили уголовное дело, жуликов в настоящее время ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули двух пенсионерок из Павловского района на 800 тысяч рублей.

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Теги:
Мошенничество
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