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Культура и отдых

К Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала "Операция "Неман"

18 апреля 2023 13:52  [74] Культура и отдых

В онлайн-кинотеатре Wink все пять серий военной драмы "Операция "Неман" (16+) станут доступны 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире РЕН ТВ. "Операция "Неман" — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и "Звезда", Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В "Операции "Неман" объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками. Сериал снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины". Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием "Неман" важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.

Основной постер и характер-постеры: https://disk.yandex.ru/d/wpJOSkVaVFcotg 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ImD2g017TwA 

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/GBvPgVZMRf90Ig 

"Для Wink стало хорошей традицией накануне Дня Победы устраивать цифровую премьеру захватывающего контента про Великую Отечественную войну — наши зрители всегда с большим интересом смотрят военно-исторические кино и сериалы. В прошлом году мы до телеэфира на РЕН ТВ показали проект "СМЕРШ. Продолжение" и он заслуженно вошел в топ просмотров. "Операция "Неман" будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали Победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряженный шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное — это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним", — отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

О сериале "Операция "Неман" (16+)
Год производства: 2023
Страна: Россия
Жанр: исторический; военная драма 
Количество серий: 5
Производство: Star Media Vision при участии и поддержке РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и онлайн-кинотеатра Wink 
Авторы сценария: Валентин Спиридонов, Роман Лебедев, Дарья Коростелева, Александр Самойлов 
Режиссер: Сергей Виноградов
Оператор-постановщик: Алексей Федоров
Художник-постановщик: Мавлодод Фаросатшоев
Композитор: Владимир Сайко
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Алексей Пиманов
Продюсеры: Андрей Тартаков, Владимир Филимонов, Анатолий Тупицын
В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская, Александр Абрамович и другие.

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Теги:
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