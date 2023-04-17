Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 апреля 2023 16:50  [68] Два нижегородских музейных проекта получили гранты Фонда Потанина более чем на 5,5 млн рублей
18 апреля 2023 13:52  [124] К Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала "Операция "Неман"
17 апреля 2023 16:59  [282] Фестиваль колокольного искусства пройдёт в Нижегородском кремле с 17 по 23 апреля
16 апреля 2023 12:54  [404] Фестиваль детских независимых театров "Карабас" пройдет в Нижнем Новгороде 13-21 мая
14 апреля 2023 11:58  [587] Празднование Пасхи пройдет на Нижегородской ярмарке 14-16 апреля
13 апреля 2023 10:10  [408] Фильм "Зоськина заправка" выходит в нижегородских кинотеатрах 13 апреля
12 апреля 2023 14:08  [516] Фестиваль джаза "Осень в Швейцарии" пройдет в 2023 году в Нижнем Новгороде
11 апреля 2023 17:14  [490] Запись нижегородской постановки "Пиковая дама" появится на портале "Культура.рф" 11 апреля
11 апреля 2023 13:35  [538] Саратовский ТЮЗ покажет гастрольные спектакли в Нижнем Новгороде 14-16 апреля
11 апреля 2023 12:20  [446] День города в Нижнем Новгороде будет праздноваться 19 августа
Культура и отдых

Два нижегородских музейных проекта получили гранты Фонда Потанина более чем на 5,5 млн рублей

18 апреля 2023 16:50  [68] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Представители двух учреждений культуры из Нижегородской области стали победителями конкурса Фонда Потанина "Музей 4.0". Об этом сообщили организаторы.

В рамках VI цикла конкурса быдло представлено около 350 проектов по пяти номинациям: "Технологии и инструменты", "Культура участия", "Музей+театр", "Сетевые партнёрства", "Новые вызовы". В итоге 19 инициатив музейных организаций из 16 регионов РФ получат грантовую поддержку на общую сумму более 50 млн рублей.

Согласно информации, проекты победителей направлены на внедрение новых подходов в деятельность музеев.

В их числе победителей в номинации "Технологии и инструменты" оказался проект "Диктатура металла. "Трогательная история" Университета Лобачевского, представленный директором музея ННГУ Натальей Кузнецовой. Он выиграл грант в размере 2,9 млн рублей.

В Номинации "Новые вызовы" победил проект "Космическое погружение" директора Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Галины Муромцевой. На его реализацию выделен грант в размере 2,6 млн рублей.

Данный проект представляет цикл событий, которые состоятся в школах, в том числе специализированных и коррекционных: детям будет показан полнокупольный контент в мобильном планетарии, пройдёт демонстрация экспонатов мобильного музея, а также планируются лекции и мастер-классы. 

Как отметили организаторы, номинация "Технологии и инструменты" была самой популярной - в ней участвовали 153 проектные команды. Представленные в этой номинации инициативы предлагают новые способы осмысления и презентации наследия и музейных коллекций.

Проекты в номинации "Новые вызовы" направлены на формулирование и решение социально значимых задач, на неё было подано 78 заявок.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph