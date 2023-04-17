Два нижегородских музейных проекта получили гранты Фонда Потанина более чем на 5,5 млн рублей Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Представители двух учреждений культуры из Нижегородской области стали победителями конкурса Фонда Потанина "Музей 4.0". Об этом сообщили организаторы.

В рамках VI цикла конкурса быдло представлено около 350 проектов по пяти номинациям: "Технологии и инструменты", "Культура участия", "Музей+театр", "Сетевые партнёрства", "Новые вызовы". В итоге 19 инициатив музейных организаций из 16 регионов РФ получат грантовую поддержку на общую сумму более 50 млн рублей.

Согласно информации, проекты победителей направлены на внедрение новых подходов в деятельность музеев.

В их числе победителей в номинации "Технологии и инструменты" оказался проект "Диктатура металла. "Трогательная история" Университета Лобачевского, представленный директором музея ННГУ Натальей Кузнецовой. Он выиграл грант в размере 2,9 млн рублей.

В Номинации "Новые вызовы" победил проект "Космическое погружение" директора Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Галины Муромцевой. На его реализацию выделен грант в размере 2,6 млн рублей.

Данный проект представляет цикл событий, которые состоятся в школах, в том числе специализированных и коррекционных: детям будет показан полнокупольный контент в мобильном планетарии, пройдёт демонстрация экспонатов мобильного музея, а также планируются лекции и мастер-классы.

Как отметили организаторы, номинация "Технологии и инструменты" была самой популярной - в ней участвовали 153 проектные команды. Представленные в этой номинации инициативы предлагают новые способы осмысления и презентации наследия и музейных коллекций.

Проекты в номинации "Новые вызовы" направлены на формулирование и решение социально значимых задач, на неё было подано 78 заявок.