Нижегородские школьники на один день "трудоустроились" в администрацию Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

День местного самоуправления прошел в администрации Нижнего Новгорода в рамках проекта "Я - для города, город - для меня". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, дублёры мэра, его заместителей и директоров департамента работали по графику своих наставников: приняли участие в еженедельном оперативном совещании, проводили деловые встречи и инспекции, обходили с проверкой районы города, контролировали работу подрядчиков и др. В конце рабочего дня 30 школьников-дублёров провели итоговое заседание, на котором поделились с главой города Юрием Шалабаевым своими идеями и проектами, которые, на их взгляд, будут востребованы в Нижнем Новгороде.

"Я под большим впечатлением от проведённого с ребятами дня. Очень приятно, что они старались глубоко и детально погружаться в работу, решали поставленные задачи, руководствуясь желанием принести пользу родному городу и его жителям. Отметил, что работа администрации Нижнего Новгорода идёт в ногу с запросами ребят. Это и преобразование библиотек в современные многофункциональные пространства, и благоустройство территорий, интересных для досуга молодёжи, научные центры, площадки для творчества и работы молодёжи, организация спортивных мероприятий", - сказал Юрий Шалабаев, добавив, что было принято решение продолжать практику подобной работы, и в скором времени нижегородские школьники смогут также прийти на День самоуправления и в администрации районов, где находятся их школы.

Дублёром мэра на один день стала президент городского координационного совета Ассоциации учащейся молодежи "Единство", одиннадцатиклассница Анастасия Митрошина.

"График был очень насыщенный. Утром провели оперативное совещание, затем поехали на подписание нового соглашения о сотрудничестве с компаниями, предоставляющими услуги проката электросамокатов. Потом сразу – рабочее совещание в Аналитическом центре. По его окончании пешком проверяли уборку территорий Приокского района и по итогам приняли решение о выделении средств на ремонт территории у дома №16 по ул. Пятигорской, о котором просили местные жители. Я получила большое количество впечатлений и новых интересных знаний. Было очень приятно быть дублёром именно главы города, который целый день погружал меня в свою работу. Он очень открытый человек, который своей работой показывает пример, как работать на благо Нижнего Новгорода", - поделилась впечатлениями о Дне самоуправления Анастасия Митрошина.

Кроме того, на общем итоговом совещании дублёры заместителей главы администрации Нижнего Новгорода представляли свои проекты, которые, на их взгляд, будут востребованы в городе.

Ранее сообщалось, что Михаил Шатилов провел урок для нижегородских школьников в рамках проекта "Я – для города, город – для меня".