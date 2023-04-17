Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2023 17:33  [34] Специалисты не зафиксировали чрезвычайных ситуаций из-за паводка в Нижегородской области
18 апреля 2023 17:16  [50] Госдума РФ приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
18 апреля 2023 17:10  [63] Нижегородские школьники на один день "трудоустроились" в администрацию Нижнего Новгорода
18 апреля 2023 16:34  [84] Лесовосстановление на площади 14,6 тыс. га пройдет в Нижегородской области в 2023 году
18 апреля 2023 15:20  [102] Мининский университет откроет в Индии Центр обучения русскому языку
18 апреля 2023 15:04  [111] Семь общественных пространств отремонтируют в Кстовском округе по программе ФКГС в 2023 году
18 апреля 2023 13:24  [134] Почти 820 тыс. пассажиров воспользовались поездами "Ласточка" на ГЖД за первые три месяца 2023 года
18 апреля 2023 12:47  [302] У каждой 30-й нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли
18 апреля 2023 12:35  [156] Делегация "Автобана" проинспектировала ход работ на 5 этапе трассы М-12
18 апреля 2023 12:16  [128] Всероссийский слёт студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" пройдет в Нижегородской области
Общество

Нижегородские школьники на один день "трудоустроились" в администрацию Нижнего Новгорода

18 апреля 2023 17:10  [63] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

День местного самоуправления прошел в администрации Нижнего Новгорода в рамках проекта "Я - для города, город - для меня". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, дублёры мэра, его заместителей и директоров департамента работали по графику своих наставников: приняли участие в еженедельном оперативном совещании, проводили деловые встречи и инспекции, обходили с проверкой районы города, контролировали работу подрядчиков и др. В конце рабочего дня 30 школьников-дублёров провели итоговое заседание, на котором поделились с главой города Юрием Шалабаевым своими идеями и проектами, которые, на их взгляд, будут востребованы в Нижнем Новгороде.

"Я под большим впечатлением от проведённого с ребятами дня. Очень приятно, что они старались глубоко и детально погружаться в работу, решали поставленные задачи, руководствуясь желанием принести пользу родному городу и его жителям. Отметил, что работа администрации Нижнего Новгорода идёт в ногу с запросами ребят. Это и преобразование библиотек в современные многофункциональные пространства, и благоустройство территорий, интересных для досуга молодёжи, научные центры, площадки для творчества и работы молодёжи, организация спортивных мероприятий", - сказал Юрий Шалабаев, добавив, что было принято решение продолжать практику подобной работы, и в скором времени нижегородские школьники смогут также прийти на День самоуправления и в администрации районов, где находятся их школы.

Дублёром мэра на один день стала президент городского координационного совета Ассоциации учащейся молодежи "Единство", одиннадцатиклассница Анастасия Митрошина.

"График был очень насыщенный. Утром провели оперативное совещание, затем поехали на подписание нового соглашения о сотрудничестве с компаниями, предоставляющими услуги проката электросамокатов. Потом сразу – рабочее совещание в Аналитическом центре. По его окончании пешком проверяли уборку территорий Приокского района и по итогам приняли решение о выделении средств на ремонт территории у дома №16 по ул. Пятигорской, о котором просили местные жители. Я получила большое количество впечатлений и новых интересных знаний. Было очень приятно быть дублёром именно главы города, который целый день погружал меня в свою работу. Он очень открытый человек, который своей работой показывает пример, как работать на благо Нижнего Новгорода", - поделилась впечатлениями о Дне самоуправления Анастасия Митрошина.

Кроме того, на общем итоговом совещании дублёры заместителей главы администрации Нижнего Новгорода представляли свои проекты, которые, на их взгляд, будут востребованы в городе.

Ранее сообщалось, что Михаил Шатилов провел урок для нижегородских школьников в рамках проекта "Я – для города, город – для меня".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph