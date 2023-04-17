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Общество

Госдума РФ приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

18 апреля 2023 17:16  [54] Общество

Депутаты Госдумы РФ на заседании 18 апреля приняли поправки к действующему законодательству о пожизненном лишении свободы за госизмену. Об этом сообщил телеканал "360".

До настоящего времени в УК РФ за такое преступление было предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет заключения.

Согласно информации, Госдумой приняты несколько поправок. Первая ужесточила наказание за госизмену - максимально за неё грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, парламентарии пересмотрели и санкции по статье о теракте — сроки увеличили с 15 до 20 лет лишения свободы. По статье "Акт международного терроризма" можно получить от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Также увеличатся тюремные сроки за вербовку и вовлечение в совершение террористических преступлений - с 5 до 7 лет. Минимальное наказание за пособничество поднято с 10 до 12 лет лишения свободы.

По статье "Диверсия" в случае повреждения критической инфраструктуры грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовный кодекс будет дополнен новой статьёй 284.3, предусматривающей наказание за содействие в исполнении решения международных организаций, в которых Россия не принимает участия. За совершение такого преступления грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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Теги:
Госдума Уголовное дело
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