Специалисты не зафиксировали чрезвычайных ситуаций из-за паводка в Нижегородской области Общество

Весной 2023 года специалистами не были зафиксированы чрезвычайные ситуации, связанные с паводком на территории Нижегородской области.

Как рассказал председатель комитета по экологии нижегородского Заксобрания Владислав Атмахов, несмотря на раннюю весну в регионе ситуация с паводком спокойная.

"Остаются ещё некоторые вопросы, связанные с расселением жителей тех населённых пунктов, где угроза подтопления существенно выше, но все они оперативно решаются", - добавил он.

В настоящее время низководные мосты в ряде округов на юге Нижегородской области остаются затопленными, но специалисты уже в ближайшее время прогнозируют там снижение уровня воды.

Также под водой остаются некоторые участки дорог в Воскресенском и Павловском округах.

Кроме того, весной 2023 года Чебоксарское водохранилище очистилось ото льда значительно раньше сроков.

Также на заседании комитета по экологии ЗСНО обсуждалась тема бесхозных гидротехнических сооружений в регионе. Таковых насчитывается 86, все они на период паводка закреплены за муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали из-за подъема уровня воды.