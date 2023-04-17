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Общество

Специалисты не зафиксировали чрезвычайных ситуаций из-за паводка в Нижегородской области

18 апреля 2023 17:33  [38] Общество

Весной 2023 года специалистами не были зафиксированы чрезвычайные ситуации, связанные с паводком на территории Нижегородской области.

Как рассказал председатель комитета по экологии нижегородского Заксобрания Владислав Атмахов, несмотря на раннюю весну в регионе ситуация с паводком спокойная.

"Остаются ещё некоторые вопросы, связанные с расселением жителей тех населённых пунктов, где угроза подтопления существенно выше, но все они оперативно решаются", - добавил он.

В настоящее время низководные мосты в ряде округов на юге Нижегородской области остаются затопленными, но специалисты уже в ближайшее время прогнозируют там снижение уровня воды.

Также под водой остаются некоторые участки дорог в Воскресенском и Павловском округах.  

Кроме того, весной 2023 года Чебоксарское водохранилище очистилось ото льда значительно раньше сроков.

Также на заседании комитета по экологии ЗСНО обсуждалась тема бесхозных гидротехнических сооружений в регионе. Таковых насчитывается 86, все они на период паводка закреплены за муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали из-за подъема уровня воды.

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Теги:
Законодательное собрание Паводок Экология
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