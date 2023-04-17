Нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому в Тумботино

Фото: Минтранс Нижегородской области
Нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому Павлово-Тумботино. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев по поручению губернатора провел выездное совещание по вопросу работы парома Павлово-Тумботино.
Как подчеркнули в Минтрансе региона, из-за высокого паводка уровень воды в Оке этой весной около переправы в Павлове составляет порядка 6 метров. В связи с повышением уровня воды причал в районе Тумботино оказался затоплен.
В настоящее время ГУАД Нижегородской области уже направило необходимую технику и рабочих для организации беспрепятственного подъезда к парому.
Кроме того, прорабатывается вопрос восстановления причала, работавшего в районе Тумботино в советское время. Объект должен пройти обследование, затем произведут подготовку проекта по восстановлению причала и организуют дноуглубительные работы.
Ранее сообщалось, что наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали из-за подъема уровня воды.
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