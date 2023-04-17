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Общество

Нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому в Тумботино

18 апреля 2023 18:14  [83] Общество
Фото: Минтранс Нижегородской области

Фото: Минтранс Нижегородской области

Нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому Павлово-Тумботино. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев по поручению губернатора провел выездное совещание по вопросу работы парома Павлово-Тумботино. 

Как подчеркнули в Минтрансе региона, из-за высокого паводка уровень воды в Оке этой весной около переправы в Павлове составляет порядка 6 метров. В связи с повышением уровня воды причал в районе Тумботино оказался затоплен.

В настоящее время ГУАД Нижегородской области уже направило необходимую технику и рабочих для организации беспрепятственного подъезда к парому.

Кроме того, прорабатывается вопрос восстановления причала, работавшего в районе Тумботино в советское время. Объект должен пройти обследование, затем произведут подготовку проекта по восстановлению причала и организуют дноуглубительные работы.

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтировали из-за подъема уровня воды.

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Теги:
Павловский район
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