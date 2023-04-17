Весенние посевные работы начались уже в 27 муниципалитетах Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Весенние посевные работы начались уже в 27 муниципалитетах Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, под урожай 2023 года будет засеяно 1 063 000 гектаров, что на 1 тыс. га больше чем в 2022 году. Глава региона отметил, что нижегородские аграрии ежегодно улучшают показатели сева и урожайности.

Этой весной, в частности, посевные площади планируют увеличить под зерновыми и зернобобовыми культурами.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что уже засеяно свыше 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий – это 10 процентов от плана. По оценке специалистов, состояние озимых посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.

"По предварительным прогнозам, гибель озимых не превысит трех процентов. Для формирования высокого урожая аграрии проводят минеральные подкормки и боронование озимого клина", - добавил глава Минсельхоза региона.

Запас семян зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца, кормовых трав в Нижегородской области имеется в полном объеме. Продолжается закупка семян прочих культур.

Обеспеченность минеральными удобрениями для проведения подкормок сельскохозяйственных культур составляет 45,3 тыс. тонн действующего вещества, 96% от потребности. Удобрения в необходимом объеме имеются на базах дистрибьютеров региона. Готовность техники к полевым работам составляет 95%.

Ранее сообщалось, что площадь сева озимых в Нижегородской области в 2022 году увеличена на 3 тысячи гектаров.