Нижегородский путешественник Валентин Ефремов 18 апреля отправился в экспедицию на Чукотку

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов 18 апреля отправился из Нижнего Новгорода в автомобильную экспедицию на Чукотку.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, проводить путешественника вместе с горожанами пришел и глава города Юрий Шалабаев.
По совам мэра, одним из результатов длительного путешествия станет то, что еще больше людей в стране узнают о Нижнем Новгороде.
Маршрут экспедиции составляет порядка 10 тысяч километров и пройдет через Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Колыма, Черский, Билибино, Чукотка, Певек, Рыркапий, Залив Креста (пос. Эгвекинот).
По словам Валентина Ефремова, флаг и герб Нижнего Новгорода будет пронесен через всю Россию и достигнет самых дальних восточных рубежей.
"Мы воздвигнем там наш флаг, колокол и якорь в честь всех нижегородских и российских первопроходцев", - сказал путешественник.
До Иркутска нижегородец поедет один за рулем, а там к нему присоединятся его соратники: Александр Сутомаев и Владимир Логинов. Ожидается, что путешествие займет по времени около одного месяца.
Ранее сообщалось, что известный путешественник Федор Конюхов и нижегородский воздухоплаватель Иван Меняйло установили новый мировой рекорд на воздушном шаре.
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