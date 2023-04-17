Нижегородский путешественник Валентин Ефремов 18 апреля отправился в экспедицию на Чукотку Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов 18 апреля отправился из Нижнего Новгорода в автомобильную экспедицию на Чукотку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проводить путешественника вместе с горожанами пришел и глава города Юрий Шалабаев.

По совам мэра, одним из результатов длительного путешествия станет то, что еще больше людей в стране узнают о Нижнем Новгороде.

Маршрут экспедиции составляет порядка 10 тысяч километров и пройдет через Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Колыма, Черский, Билибино, Чукотка, Певек, Рыркапий, Залив Креста (пос. Эгвекинот).

По словам Валентина Ефремова, флаг и герб Нижнего Новгорода будет пронесен через всю Россию и достигнет самых дальних восточных рубежей.

"Мы воздвигнем там наш флаг, колокол и якорь в честь всех нижегородских и российских первопроходцев", - сказал путешественник.

До Иркутска нижегородец поедет один за рулем, а там к нему присоединятся его соратники: Александр Сутомаев и Владимир Логинов. Ожидается, что путешествие займет по времени около одного месяца.

Ранее сообщалось, что известный путешественник Федор Конюхов и нижегородский воздухоплаватель Иван Меняйло установили новый мировой рекорд на воздушном шаре.

