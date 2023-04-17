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Общество

Молодёжь ЛДПР приглашена на Региональный совет

19 апреля 2023 12:09  [79] Общество

Фото: НРО ЛДПР

Руководитель молодёжной организации Нижегородского регионального отделения ЛДПР Роман Ильинский выступил на проектной сессии Регионального совета. Заседание круглых столов прошло в Доме народного единства в Нижнем Новгороде. Представитель ЛДПР рассказал о детском патриотическом проекте областного отделения партии.

Как рассказали в пресс-службе партии, мероприятие было посвящено патриотическому воспитанию граждан. Его главной целью является объединение усилий общественных организаций, органов власти и жителей для выработки единого подхода и комплексного плана мероприятий для образовательных учреждений по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

ЛДПР всегда уделяла особое внимание патриотическому направлению в образовании молодёжи. Основатель партии Владимир Жириновский часто в своих выступлениях подчёркивал необходимость прививать любовь к Родине с самых юных лет. Нижегородское отделение ЛДПР сотрудничает со многими военно-патриотическими организациями и на регулярной основе проводит мероприятия по данному направлению с детьми разных возрастных групп.

"С июня прошлого года ЛДПР запустила уникальный проект "Играй в Лазертаг — будь патриотом". Партийцы проводят исторические патриотические лекции для подрастающего поколения. После теоретической части мероприятия мы проводим активную игру Лазертаг. Таким образом, кроме знания о главных героях и победах в нашей истории, ребята улучшают свою физическую и военную подготовку", - рассказал руководитель нижегородской молодёжной организации ЛДПР Роман Ильинский.

Отметим, что в рамках этого проекта партийцы провели уже 27 мероприятий в 23 населённых пунктах нашей области и посетили 18 образовательных учреждений. В проекте приняли участие свыше 2300 детей.

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Теги:
ЛДПР Молодежь Региональный совет
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