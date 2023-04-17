Нижегородская молодежь сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке "Лаборатория будущего" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодежь Нижнего Новгорода сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке-практикуме "Лаборатория будущего".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект уже стартовал на Нижегородской ярмарке в историческом парке "Россия - моя история".

Учащиеся смогут узнать об организации современного рынка труда и системы профессионального образования, а также познакомятся с актуальными предложениями от работодателей. Интерактивный квест "Лаборатория будущего" поможет разобраться с разными профессиональными направлениями.

Ученица 11-го класса школы №2 г.о.г. Бор Татьяна Комиссарова отметила необычность проекта, а также сообщила, что мечтает реализовать себя в IT-сфере.

Выставка "Лаборатория будущего" будет работать до 24 мая.

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Ранее проект "IT-перспективы" по профориентации школьников и студентов запустили в Нижнем Новгороде.