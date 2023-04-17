Нижегородская молодежь сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке "Лаборатория будущего"

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Молодежь Нижнего Новгорода сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке-практикуме "Лаборатория будущего".
Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект уже стартовал на Нижегородской ярмарке в историческом парке "Россия - моя история".
Учащиеся смогут узнать об организации современного рынка труда и системы профессионального образования, а также познакомятся с актуальными предложениями от работодателей. Интерактивный квест "Лаборатория будущего" поможет разобраться с разными профессиональными направлениями.
Ученица 11-го класса школы №2 г.о.г. Бор Татьяна Комиссарова отметила необычность проекта, а также сообщила, что мечтает реализовать себя в IT-сфере.
Выставка "Лаборатория будущего" будет работать до 24 мая.
Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Ранее проект "IT-перспективы" по профориентации школьников и студентов запустили в Нижнем Новгороде.
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