Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2023 13:02  [44] Нижегородская молодежь сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке "Лаборатория будущего"
19 апреля 2023 12:09  [74] Молодёжь ЛДПР приглашена на Региональный совет
19 апреля 2023 11:35  [84] Почти на 30 общественных пространствах Нижнего Новгорода отремонтируют наружное освещение
19 апреля 2023 11:30  [108] Бюст нижегородскому летчику Валерию Чкалову торжественно открыли в Минске
19 апреля 2023 11:15  [91] Законопроект о дополнительных выплатах для нижегородских спортсменов рассмотрели и поддержали в ЗСНО
19 апреля 2023 10:44  [89] Контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде
18 апреля 2023 19:02  [292] Нижегородский путешественник Валентин Ефремов 18 апреля отправился в экспедицию на Чукотку
18 апреля 2023 18:14  [223] Нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому в Тумботино
18 апреля 2023 17:55  [223] Более 80 процентов ТКО в Нижегородской области было направлено на обработку в 2022 году
18 апреля 2023 17:33  [209] Специалисты не зафиксировали чрезвычайных ситуаций из-за паводка в Нижегородской области
Общество

Нижегородская молодежь сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке "Лаборатория будущего"

19 апреля 2023 13:02  [44] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодежь Нижнего Новгорода сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке-практикуме "Лаборатория будущего".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект уже стартовал на Нижегородской ярмарке в историческом парке "Россия - моя история".

Учащиеся смогут узнать об организации современного рынка труда и системы профессионального образования, а также познакомятся с актуальными предложениями от работодателей. Интерактивный квест "Лаборатория будущего" поможет разобраться с разными профессиональными направлениями. 

 Ученица 11-го класса школы №2 г.о.г. Бор Татьяна Комиссарова отметила необычность проекта, а также сообщила, что мечтает реализовать себя в IT-сфере.

Выставка "Лаборатория будущего" будет работать до 24 мая. 

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Ранее проект "IT-перспективы" по профориентации школьников и студентов запустили в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Молодежь Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph