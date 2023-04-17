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Общество

Минстрой и Минград Нижегородской области откроют новую кафедру в ННГАСУ

19 апреля 2023 13:26  [33] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая корпоративная кафедра Минстроя и Минграда Нижегородской области появится в ННГАСУ. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соответствующее соглашение подписали в рамках заседания правления Международной ассоциации строительных вузов.

По словам замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова, корпоративная кафедра в ННГАСУ позволит готовить профессиональные кадры для строительной отрасли.

"После создания корпоративной кафедры в ННГАСУ мы будем обсуждать возможность включения направлений, необходимых для строительной отрасли, в программу дополнительного школьного образования, чтобы прививать любовь к этой созидательной профессии со школьной скамьи", - добавил замглавы региона.

Занятия на новой кафедре помимо преподавателей ННГАСУ также будут проводить специалисты Минграда и Минстроя. Студенты будут изучать современное градостроительное законодательство, цифровизацию отрасли, знакомиться с инженерными системами городов.

Отмечается также, что корпоративная кафедра в дальнейшем будет содействовать трудоустройству выпускников ННГАСУ.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев отметил, что направления, по которым будет работать кафедра, в настоящее время прорабатываются. Это может быть не только высшее, но и дополнительное профильное образование. 

Ранее сообщалось, что нижегородские Теплоэнерго и Водоканал примут участие в создании цифрового класса в ННГАСУ.

 

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Теги:
ННГАСУ Строительство
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