Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
19 апреля 2023 14:28  [87] Масштабный пожар на складе производителя эпоксидки произошёл в Дзержинске
19 апреля 2023 12:49  [145] Поиски пропавшей в 2018 году Маши Ложкарёвой до сих пор ведутся в Нижегородской области
18 апреля 2023 13:12  [428] Более 13 млн рублей лишилась нижегородка после телефонного общения с мошенниками
15 апреля 2023 17:08  [491] Мужчина погиб на пожаре в Кулебаках
15 апреля 2023 12:54  [1171] Пропавшая в Нижнем Новгороде 12-летняя девочка найдена живой
15 апреля 2023 10:28  [502] Масштабный пожар в Дзержинске тушили несколько часов
14 апреля 2023 19:21  [598] Несколько нежилых домов и 2 га сухой травы сгорело в селе Бестужево под Арзамасом
14 апреля 2023 15:08  [679] Склад с немаркированной табачной продукцией стоимостью 50 млн рублей обнаружили в Нижнем Новгороде
14 апреля 2023 13:16  [429] Суд приговорил замглавы администрации Чкаловска к году принудительных работ
14 апреля 2023 10:32  [596] Руководитель ДУКа в Нижнем Новгороде причинила ущерб ресурсоснабжающей организации в размере более 5,5 млн рублей
Происшествия

Масштабный пожар на складе производителя эпоксидки произошёл в Дзержинске

19 апреля 2023 14:28  [87] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, горит склад площадью 4 тысячи кв.м. Предприятие производит эпоксидно-диановый клей с полиэтиленполиамином.

По информации ЕДДС Дзержинска, сообщение о возгорании по адресу: Автозаводское шоссе, д. 99а поступило по телефону "112" в 12:24.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что по прибытию первых подразделений наблюдалось горение склада, по предварительной оценке - на площади 4 тысячи кв.м.

В настоящее время к работам по тушению пожара привлечено более 80 человек и 27 единиц техники, также в готовность приведены пожарный поезд и вертолёт Ми-8 МЧС России

Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри находятся ёмкости с ЛВЖ. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда, подчеркнули в МЧС.

Специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" выехали на место. Они проводят исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph