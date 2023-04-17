Масштабный пожар на складе производителя эпоксидки произошёл в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, горит склад площадью 4 тысячи кв.м. Предприятие производит эпоксидно-диановый клей с полиэтиленполиамином.

По информации ЕДДС Дзержинска, сообщение о возгорании по адресу: Автозаводское шоссе, д. 99а поступило по телефону "112" в 12:24.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что по прибытию первых подразделений наблюдалось горение склада, по предварительной оценке - на площади 4 тысячи кв.м.

В настоящее время к работам по тушению пожара привлечено более 80 человек и 27 единиц техники, также в готовность приведены пожарный поезд и вертолёт Ми-8 МЧС России

Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри находятся ёмкости с ЛВЖ. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда, подчеркнули в МЧС.

Специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" выехали на место. Они проводят исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований.