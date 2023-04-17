Нижегородские экспортёры могут получить компенсацию до 900 млн рублей на НИОКР Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские экспортёры смогут получить компенсацию на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также на омологацию. Субсидии представят Минпромторг РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщили в в пресс-службе областного правительства.

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что нижегородские предприятия выходят на новые рынки, и это влечёт за собой новые требования к выпускаемой продукции. Для этого приходится проводить дорогостоящие исследования, а также омологацию - то есть приведение продукции к необходимым стандартам и требованиям зарубежных партнёров, и сертификацию.

До 70% подобных затрат нижегородские компании смогут вернуть благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", подчеркнул Черкасов.

Минпромторг РФ разработал механизм, который даёт возможность получить компенсацию фактически понесённых организацией трат в течение 36 месяцев, начиная с 1 июля 2022 года.

Размер компенсации по одному проекту может составить до 900 млн рублей на проведение НИОКР и до 200 млн рублей - на омологацию. Субсидия, в частности, выделяется на затраты, связанные с оплатой труда работников и услуг организаций, материальные расходы, производство опытной партии продукции, её тестирование и испытание, а также на содержание и эксплуатацию исследовательского оборудования.

Заявки и сопроводительные документы принимаются до 2 мая 2023 года в электронном виде через ГИСП Минпромторга РФ или через цифровую платформу "Мой экспорт".

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Центр поддержки экспорта Нижегородской области совместно с Российским экспортным центром оказывают предприятиям региона поддержку их экспортной деятельности в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программы предполагают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей. Подробности можно узнать на горячей линии: +7 (831) 435-18-48 или по телефону "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.