Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2023 16:42  [15] Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов на ЛГБТ-пропаганду
19 апреля 2023 16:36  [32] Дорогу около радиорынка на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде ремонтируют круглосуточно
19 апреля 2023 15:46  [89] Нижегородцев пригласили присоединиться к акции "Окна Победы"
19 апреля 2023 15:37  [95] Участниками проекта "Дворовая практика " в Дзержинске станут более 1600 подростков
19 апреля 2023 15:10  [110] Двор на улице Пятигорской,16 в Нижнем Новгороде благоустроят после обращения от жителей
19 апреля 2023 13:54  [112] Наталья Савицкая: "Донорство крови: мифы и реальность"
19 апреля 2023 13:26  [194] Минстрой и Минград Нижегородской области откроют новую кафедру в ННГАСУ
19 апреля 2023 13:02  [144] Нижегородская молодежь сможет узнать о востребованных профессиях на мультимедийной выставке "Лаборатория будущего"
19 апреля 2023 12:09  [121] Молодёжь ЛДПР приглашена на Региональный совет
19 апреля 2023 11:35  [144] Почти на 30 общественных пространствах Нижнего Новгорода отремонтируют наружное освещение
Общество

Участниками проекта "Дворовая практика " в Дзержинске станут более 1600 подростков

19 апреля 2023 15:37  [95] Общество

В Дзержинске в проекте "Дворовая практика" в 2023 году примут участие порядка 1650 детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, этим летом трудовые площадки на территории округа будут размещены в поселках Пыра, Петряевка, а также в Дзержинске. На реализацию проекта из бюджета выделено 728 тыс. рублей.

Председатель комитета делам молодежи, науки и связям со СМИ Думы Дзержинска Ринат Реймов отметил, что эти вопросы детской занятости в летний период важны для горожан.  

"Мы знаем, что этот уникальный проект нашего региона сразу нашёл отклик у горожан. Любому ребёнку хочется, чтобы летние каникулы были интересными, а любому родителю важно, чтобы его ребёнок был в городе под присмотром. То, что "Дворовая практика" пользуется популярностью в Дзержинске, как раз говорит о том, что все интересы удовлетворены", - отметил Ринат Реймов.

График работы клубов по месту жительства, где заработает в этом году "Дворовая практика", разместят в паблике администрации и на сайте муниципалитета.

В первую очередь, в проект вовлекут детей, стоящих на различных формах учёта, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей.  Подростков привлекут к уборке помещений клубов по месту жительства, благоустройству территорий школ, мелкому ремонту, уходу за зелеными насаждениями.

Нерабочее время подростки смогут также провести с пользой. Для них предусмотрены деловые игры и познавательные программы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph