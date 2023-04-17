Участниками проекта "Дворовая практика " в Дзержинске станут более 1600 подростков Общество

В Дзержинске в проекте "Дворовая практика" в 2023 году примут участие порядка 1650 детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, этим летом трудовые площадки на территории округа будут размещены в поселках Пыра, Петряевка, а также в Дзержинске. На реализацию проекта из бюджета выделено 728 тыс. рублей.

Председатель комитета делам молодежи, науки и связям со СМИ Думы Дзержинска Ринат Реймов отметил, что эти вопросы детской занятости в летний период важны для горожан.

"Мы знаем, что этот уникальный проект нашего региона сразу нашёл отклик у горожан. Любому ребёнку хочется, чтобы летние каникулы были интересными, а любому родителю важно, чтобы его ребёнок был в городе под присмотром. То, что "Дворовая практика" пользуется популярностью в Дзержинске, как раз говорит о том, что все интересы удовлетворены", - отметил Ринат Реймов.

График работы клубов по месту жительства, где заработает в этом году "Дворовая практика", разместят в паблике администрации и на сайте муниципалитета.

В первую очередь, в проект вовлекут детей, стоящих на различных формах учёта, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей. Подростков привлекут к уборке помещений клубов по месту жительства, благоустройству территорий школ, мелкому ремонту, уходу за зелеными насаждениями.

Нерабочее время подростки смогут также провести с пользой. Для них предусмотрены деловые игры и познавательные программы.