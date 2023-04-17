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Общество

Нижегородцев пригласили присоединиться к акции "Окна Победы"

19 апреля 2023 15:46  [90] Общество

Фото: vk.com/sstormlive

В России стартовала традиционная Всероссийская патриотическая акция "Окна Победы", приуроченная к 9 Мая. Нижегородцев также приглашают присоединиться к участию и оформлять окна своих квартир, домов, учреждений и офисов рисунками, фотографиями, надписями, посвящёнными Дню Великой Победы советского народа над фашизмом.

Главной целью мероприятия является создание атмосферы одного из самых значимых праздников в России, передача молодому поколению традиций, связанных с памятью о героях, выражение благодарности ветеранам.

В этом году организаторы предлагают поделиться эскизами трафаретов символов Великой Победы, изображений памятников и важнейших событий тех лет. Впоследствии ими будут украшены окна детских центров, школ, офисов, спортивных и культурных объектов.

Для участия в конкурсе нужно до 23 апреля присылать свои работы на почту: trafaret2023@rddm.team. Эксперты оценят их оригинальность, лаконичность, качество изображения, аккуратность исполнения. Важным условием является то, чтобы в предложенном варианте имелось пространство для изготовления трафарета.

Лучшие эскизы накануне 9 Мая будут опубликованы на сайте: Будьвдвижении.рф - и ими смогут использоваться все желающие.

Кроме того, фотографиями оформленных окон можно делиться в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды.

В этом году акцию поддержали Всероссийские детские центры "Орлёнок", "Артек" и "Смена", образовательные центры "Машук", "Сенеж" и "Таврида", технопарки "Кванториум" - и сотни других учреждений и организаций по всей стране. Рисунки в честь Дня Победы появятся на окнах посольств РФ и представительств Россотрудничества во многих странах мира, а также в русских школах за рубежом.

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Теги:
9 мая Акции День Победы
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