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Бизнес

Почти 425 приемов граждан провел Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области в 2022 году

19 апреля 2023 16:12  [61] Бизнес
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В 2023 году Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области провел 423 приема граждан. Такая информация была озвучена на заседании комитета по экономике нижегородского Заксобрания.

Так, в минувшем году в адрес бизнес-омбудсмена по региону поступило 223 обращения от предпринимателей, а всего работа велась по 335 обращениям (с учетом прошлых лет). Из них в 103 случая удалось добиться восстановления прав бизнесменов.

Кроме того, аппарат Уполномоченного принимал участие в 25 судебных процессов на стороне предпринимателей.

Число жалоб на федеральные органы власти в 2022 году увеличилось, а на местные органы власти напротив - снизилось.

Как отметил председатель комитета по экономике ЗСНО Игорь Норенков, Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области ведет планомерную работу по защите прав участников бизнеса.

Консультирование предпринимателей по вопросам правового обеспечения их деятельности также проводилось Нижегородским Центром общественных процедур "Бизнес против коррупции". В 2022 году Центром оказано около 700 услуг по составлению и экспертизе договоров, соглашений, учредительных документов, обеспечено представительство в судах и составление направляемых в них документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов).

Общественными помощниками на вверенных им территориях проведены 297 встреч с представителями администраций муниципальных образований и предпринимателями, 960 консультаций по правовым вопросам и организовано 140 мероприятий по профилю деятельности Уполномоченного.

"Отмечу, что проведена большая работа по общественному обсуждению норм законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности. Контакт с надзорными органами очень важен, поэтому был организован цикл совещаний с участием представителей прокуратуры. Представители бизнеса получают актуальную информацию о том, как выстраивать работу в рамках закона, когда отдельные аспекты предпринимательской деятельности рассматриваются при непосредственном участии представителей прокуратуры. Также в отчете уделено внимание взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, особенно в части регулирования нестационарной торговли, эта тема преимущественно беспокоит малый бизнес в крупных городах. В докладе озвучены наиболее актуальные проблемы предпринимательского сообщества. Кроме того, Уполномоченный по защите прав предпринимателей предлагает внести изменения в региональное и федеральное законодательство. Для решения существующих проблемных вопросов, мы возьмем озвученные предложения в проработку", - сказал Игорь Норенков.

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Теги:
бизнес Законодательное собрание Уполномоченный по правам предпринимателей
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