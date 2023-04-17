Дорогу около радиорынка на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде ремонтируют круглосуточно Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт дороги около радиорынка на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде ведется круглосуточно.

Как рассказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев, на данном участке будет выполнен карточный ремонт на общей площади 3,3 тыс. кв.м.

Руководитель подрядной организации рассказал, что сначала рабочие отфрезеровали основание, потом подготовили и очистили поверхность. Затем приступили к укладке асфальтобетона. На объекте задействованы восемь человек, каток, укладчик и четыре самосвала.

По словам Алексея Рыболовлева, в рамках месячника по благоустройству в районе продолжаются покрасочные работы.

"Красим ограждения безопасности, ограды газонов, чистим газоны. Кроме того, особый акцент делается на приведение в порядок придомовых территорий", - отметил он.

Ранее сообщалось, что подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД. Около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч км дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.