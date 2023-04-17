Когда лучшее время для поездки в Египет

Египет называют страной вечно теплого климата. Температура воздуха на его территории почти не опускается ниже +25 °С, а морская вода комфортна для купания даже в зимний период. Но каждый сезон в стране имеет особенности. Одни месяцы являются более приятными для отдыха, другие – не слишком. В статье мы рассмотрим, когда лучше ехать в туры в Египет, а когда стоит отказаться от путешествия.

Лучшее время для отдыха на пляжах

В Египте выделяют два сезона – более жаркий с апреля до октября и прохладный с ноября до марта. Идеальными для пляжного отдыха считаются начало и конец «жаркого» сезона. В апреле–мае и октябре на местных курортах царит комфортная погода, когда столбик термометра держится на отметке +29…+31 °С, а вода в море прогревается до +27 °С. К тому же в эти месяцы на курортах меньше туристов, что позволяет брать более доступные экскурсии и делать красивые фотографии без людей в кадре.

Когда ехать в Египте на экскурсии

Если ваша главная цель – посмотреть на достопримечательности Египта, можно ехать в любой сезон, кроме лета. Однако учитывайте следующие особенности погоды:

В середине осени начинается бархатный сезон. Днем еще жарко, но к вечеру температура опускается до +25 °С, что отлично подходит для прогулок по набережным. В ноябре уже может потребоваться куртка, хотя обычно температура держится на уровне +23…+26 °С.

Зимой солнце садится уже после 17:00, с конца ноября начинается сезон ветров. Море может сильно штормить, что не очень приятно для купания, но нисколько не мешает осмотру памятников архитектуры.

С началом весны погода еще переменчивая, но уже к апрелю можно совмещать экскурсии и пляжный отдых. В мае наступает жара, температура воздуха и воды отлично подходит для купания, однако цены на путевки начинают «кусаться».

Когда лучше не покупать туры в Египет

Самая беспощадная жара в Египте царит в июле и августе. Температура воздуха может подниматься до +38 °С, что делает отдых не очень комфортным. Кроме того, морская вода нагревается до +30 °С, поэтому охладиться вряд ли получится. И хотя цены на туры в этот период заметно снижаются, в разгар лета лучше отказаться от путешествия с маленькими детьми, при наличии гипертонии или плохой переносимости жары.

В целом отдыхать в Египте хорошо на протяжении всего года. Даже в межсезонье можно насыщенно провести время и сэкономить при этом на путешествии. Выбирайте оптимальное для себя направление и наслаждайтесь комфортным отдыхом в этой удивительной африканской стране!

Фото предоставлено ИП Мамедова Татьяна Васильевна

Реклама. ИП Мамедова Татьяна Васильевна. 1001tur.ru

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