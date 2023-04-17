Газификация 25 крупных посёлков запланирована в Нижегородской области к 2025 году Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области к 2025 году планируется газифицировать 25 крупных населенных пунктов. Об этом стало известно в ходе первого в текущем год выездного заседания Ассоциации органов представительной власти в Шахунье.

Депутаты ЗСНО, а также представители МСУ и правительства региона посетили две котельные городского округа.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов доложил, что к 2025 году планируется газифицировать все крупные населенные пункты в регионе, благодаря чему на газ переведут 78 котельных.

Региональные парламентарии отметили, чт вопрос газификации актуален не только для северных, но и для центральных, и южных районов области. Профильный комитет Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК во главе с его председателем Владимиром Беспаловым предложили членам Ассоциации обсудить предложения по внесению поправок в Жилищный Кодекс, облегчающие прокладку сетей коммунальной инфраструктуры. Законодатели планируют изучить мнения всех заинтересованных участников процесса.

"К 2025 году в регионе планируется газифицировать 25 крупных населенных пунктов. Важно, чтобы мы не просто зажгли факел посреди населенного пункта, а чтобы газ появился в жилых домах, в котельных учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта. И это наша общая задача. Тема теплоснабжения одна из самых болевых. Сегодня мы комплексно обсудили с коллегами участие в существующих программах развития. Обратили внимание, что в каждом муниципалитете должны быть разработаны свои решения по качественному обеспечению людей теплом и горячей водой. К сожалению, пока не у всех есть видение, куда и как двигаться дальше. Уверен, что руководство районов после нашего общения сделают правильные выводы. Региональные законодатели, в свою очередь, уже работают над тем, чтобы внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты", – сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что строительство межпоселкового газопровода протяженностью 8 км до котельных в селе Абрамовка и деревне Марьевка завершилось в Арзамасском городском округе.