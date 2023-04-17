Двое полицейских в Кстовском районе подозреваются в получении взятки Происшествия

Двух сотрудников полиции в городе Кстово задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно информации, подозреваемых сотрудников задержали оперативники собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками УФСБ Нижегородской области.

По предварительным данным, подозреваемые за вознаграждение в сумме 150 тыс. рублей намеревались не привлекать гражданина к ответственности и оказывать ему общее покровительство по финансово-хозяйственной деятельности.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки". Оба сотрудника, при подтверждении вины, будут уволены из МВД, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что полицейского задержали за "крышевание" закладчиков в Нижнем Новгороде.