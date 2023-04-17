Двое полицейских в Кстовском районе подозреваются в получении взятки

Двух сотрудников полиции в городе Кстово задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Согласно информации, подозреваемых сотрудников задержали оперативники собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками УФСБ Нижегородской области.
По предварительным данным, подозреваемые за вознаграждение в сумме 150 тыс. рублей намеревались не привлекать гражданина к ответственности и оказывать ему общее покровительство по финансово-хозяйственной деятельности.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки". Оба сотрудника, при подтверждении вины, будут уволены из МВД, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что полицейского задержали за "крышевание" закладчиков в Нижнем Новгороде.
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