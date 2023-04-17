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Происшествия

Почти две тысячи наркопреступлений было раскрыто в 2022 году в Нижегородской области

20 апреля 2023 11:12  [81] Происшествия

Почти две тысячи наркопреступлений было раскрыто в 2022 году в Нижегородской области, к уголовной ответственности привлечено 1 186 граждан, сообщает региональный антинаркотический комитет.

В частности, в суд направлено дело ОПГ с участием гражданина ЮАР, у которого было изъято почти 30 пакетиков с мефедроном. Кроме того, в 2022 году был ликвидирован интернет-магазин, осуществлявший незаконный сбыт синтетических наркотиков на территории заречной части Нижнего Новгорода. На проспекте Гагарина областного центра был задержан автомобиль, в салоне которого находились 93 свертка с N-метилэфедроном, а при осмотре сотовых телефонов установлены и изъяты 192 «закладки». В Городецком районе в 2022 году была ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству наркотического средства "мефедрон", нарколаборатория была также ликвидирована и в д. Рылово Балахнинского района.

Сотрудниками таможни в результате проведенных мероприятий в 2022 году выявлено 19 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ, из оборота изъято 680,49 г наркотических средств.

Исходя из анализа оперативной практики в 2022 году основную долю изъятий контролируемых веществ, составляют факты контрабанды, перемещаемой каналами международных почтовых отправлений. Основные поставки наркотических средств в Нижегородскую область осуществлялись из Италии и Германии. Однако в связи с геополитической ситуацией из-за СВО и введения со стороны европейских государств санкций на импортные и экспортные операции с РФ происходит переориентирование поставок товаров, ранее следовавших из государств ЕС, Северной и Южной Америки напрямую, на поставки товара в Россию с использованием транзитного потенциала таких государств, как Турция, Казахстан, Китай, Иран, государства Персидского залива.

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Теги:
МВД Наркотики
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