Количество наркопреступлений с участием несовершеннолетних снизилось в Нижегородской области Происшествия

Снижение наркопреступлений с участием несовершеннолетними зарегистрировано в Нижегородской области по итогам 2022 года, сообщает региональный антинаркотический комитет.

Тем не менее, остается актуальной многоэпизодность преступных деяний несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств. Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, зарегистрирован на территории 8 районов области, в том числе в Московском, Нижегородском, Приокском районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Балахнинском, Краснобаковском, Сокольском и Шатковском районах.

В 2022 году ГУ МВД России по Нижегородской области принят ряд организационно-практических мер, направленных на повышение эффективности работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. На территории региона проведено 99 оперативно-профилактических мероприятий, организовано участие во Всероссийских профилактических акциях "Сообщи, где торгуют смертью", "Дети России" и др.

Так, за 2022 год в рамках операции "Дети России" сотрудниками полиции выявлено 77 преступлений и 605 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. За время проведения акции "Сообщи, где торгую смертью" в прошлом году поступило 410 сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Стоит также отметить, что в регионе развивается и антинаркотическое молодежное волонтерское движение. В области действуют 602 волонтерских объединения, пропагандирующих здоровый образ жизни.