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Общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область за число вакансий на рынке труда

20 апреля 2023 11:32  [94] Общество
Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область как одного из лидеров в стране по числу вакансий на рынке труда. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Ведомство уже подвело предварительные итоги регионального этапа первой Всероссийской ярмарки трудоустройства. Нижегородская область стала одним из лидеров, наряду с Москвой, Краснодарским краем, Донецкой народной республикой, Татарстаном и рядом других регионов РФ.

Отмечается, что от Нижегородской области было представлено более 7 тыс. вакансий.

По словам заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, такие показатели объясняются увеличением объемов производства как гражданской продукции, так и в сфере ОПК. Замглавы региона подчеркнул, что условия труда меняются в лучшую сторону, а уровень зарплат в области неуклонно растет.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня 2023 года. Программа ярмарки будет опубликована на портале единой цифровой платформы в сфере труда и занятости "Работа России".

Ранее сообщалось, что нулевое место работы предложили вносить в трудовые книжки.

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Теги:
Занятость и безработица Трудоустройство
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