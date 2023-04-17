Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область за число вакансий на рынке труда Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область как одного из лидеров в стране по числу вакансий на рынке труда. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Ведомство уже подвело предварительные итоги регионального этапа первой Всероссийской ярмарки трудоустройства. Нижегородская область стала одним из лидеров, наряду с Москвой, Краснодарским краем, Донецкой народной республикой, Татарстаном и рядом других регионов РФ.

Отмечается, что от Нижегородской области было представлено более 7 тыс. вакансий.

По словам заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, такие показатели объясняются увеличением объемов производства как гражданской продукции, так и в сфере ОПК. Замглавы региона подчеркнул, что условия труда меняются в лучшую сторону, а уровень зарплат в области неуклонно растет.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня 2023 года. Программа ярмарки будет опубликована на портале единой цифровой платформы в сфере труда и занятости "Работа России".

Ранее сообщалось, что нулевое место работы предложили вносить в трудовые книжки.