Нижегородские пловцы "взяли" две медали на соревнованиях в Казани

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Нижегородские пловцы Елена Богомолова и Михаил Доринов завоевали две медали на соревнованиях по плаванию, которые проходили в Казани.
Как сообщили в департаменте спорта администрации Нижнего Новгорода, всего в турнире приняло участие порядка 650 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Нигерии, Сирии.
Воспитанники школы "Нижегородец" показали достойные результаты.
Так, Елена Богомолова завоевала "серебро" на дистанции 50 метров брассом с результатом 30,98 секунд.
Михаил Доринов занял третье место на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:10.12 мин. Тренирует спортсменов наставник Павел Никитин.
Напомним, что спортсмены из Нижнего Новгорода завоевали десять медалей на первенстве Европы по тайскому боксу.
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