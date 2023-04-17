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Спорт

Нижегородские пловцы "взяли" две медали на соревнованиях в Казани

20 апреля 2023 13:03  [103] Спорт
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские пловцы Елена Богомолова и Михаил Доринов завоевали две медали на соревнованиях по плаванию, которые проходили в Казани.

Как сообщили в департаменте спорта администрации Нижнего Новгорода, всего в турнире приняло участие порядка 650 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Нигерии, Сирии.

Воспитанники школы "Нижегородец" показали достойные результаты.

Так, Елена Богомолова завоевала "серебро" на дистанции 50 метров брассом с результатом 30,98 секунд.

Михаил Доринов занял третье место на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:10.12 мин. Тренирует спортсменов наставник Павел Никитин.

Напомним, что спортсмены из Нижнего Новгорода завоевали десять медалей на первенстве Европы по тайскому боксу.

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Теги:
Плавание
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