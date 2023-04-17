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Общество

Памятники и монументы начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде перед 9 мая

20 апреля 2023 17:06  [42] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Памятники и обелиски в Нижнем Новгороде начали приводить в порядок накануне Дня Победы 9 мая. Об этом сообщили в администрации города.

В преддверии Дня Победы памятники Автозаводского района окрашивают, выполняют мелкий ремонт и моют после зимнего периода.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева особое внимание в рамках месячника по благоустройству уделяется памятным местам. Отремонтированы обелиски погибшим воинам-автозаводцам на ул. Бахтина, в поселке Гнилицы, на ул. Политбойцов окрашен обелиск политбойцам-автозаводцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, подрядные организации и домоуправляющие компании приводят в порядок территории у мемориальных досок. В преддверии Дня Победы у памятников будут высажены живые цветы", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

В Приокском районе привести в порядок монументы, памятники и мемориальные доски традиционно помогают районные предприятия и студенты Нижегородской сельскохозяйственной академии. Например, НИИИС им. Ю.Е. Седакова уже обновил монумент "Памяти и славы" в деревне Ольгино. Как отметил глава района Михаил Шатилов, все памятные места покрасят и отремонтируют к 1 мая. "У нас также есть памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, мы его постоянно очищаем, сейчас договариваемся с архитектором, чтобы и его обновить», - добавил он.

"В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Ленинском районе выполнен гарантийный ремонт стелы "Труженикам тыла". На кладбище "Красная Этна" вымыли памятники Героев Советского Союза на Аллее Славы и убрали братские могилы у мемориала "Родина-Мать", - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Кроме того, проведена уборка мест размещения всех памятников, связанных с Великой Отечественной войной и расположенных на территории Ленинского района.

В Канавинском районе продолжается активная работа по уборке скверов и парков. Рабочие убирают лестничные спуски, пешеходные дорожки, площадки возле мемориалов, скульптурных композиций и других объектов, а также красят лавочки и урны. Сейчас работы по уборке проходят в сквере им. А. Григорьева, в сквере по Ярмарочному проезду и Гордеевском сквере", - сказал глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

"Всего в Советском районе расположено 25 мемориальных сооружений, которые мы планируем привести в порядок к предстоящей 78-ой годовщине Победы. Воинские захоронения, памятники и мемориальные комплексы очистят от сорняков, при необходимости уберут старые засохшие кустарники и мусор. Кроме того, они будут вымыты и покрашены. Также хотим совместно с нашими волонтерами высадить цветы у Братской могилы "Вечная память героям, павшим за Родину" со скульптурным памятником "Воин", - поделился глава Советского района Александр Иванов.

В Нижегородском районе приступили к подготовке памятников к весенне-летнему сезону. Всего в Нижегородском районе установлено 40 памятных знаков. Очистка производится специальным моющим средством, при необходимости, памятники красят. В настоящее время уже вымыт памятник в сквере на улице Яблоневая, а также произведена очистка обелиска и прилегающей территории в деревне Новая. В ближайшее время подрядчик покрасит ограждение мемориальной зоны.

"В плане – привести в порядок скульптуры в Большом и Малом скверах на площади Минина и Пожарского, памятники в сквере Нестерова, сквере имени генерал-майора К.И.Ракутина, обелиск на улице Большая Перекрестная и др. Также в рамках подготовки к Дню Победы в мемориальных зонах появится цветочное оформление. Традиционно цветы высадят в скверах им. Жукова и им. генерал-майора К.И. Ракутина, в сквере на улице Яблоневая, а также у обелисков на улице Большая Перекрестная и в деревне Новая", - заявил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Как рассказали в администрации Сормовского района, в начале месячника уже привели в порядок памятник Дмитрию Бенардаки, в сквере в Центре Сормова дорожные бригады убираются ежедневно. "По-прежнему, в рамках месячника, проходят работы по очистке прибордюрных полос в пятом, шестом микрорайонах-ул. Зайцева, Машинной, Ростислава Алексеева, Исполкома, Вождей революции. На ул. Светлоярской запланирована покраска колесоотбойного бруса", - сообщила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В Московском районе рабочие также приступили к работам по приведению в порядок памятников, таких как обелиск "Погибшим в годы Великой Отечественной войны" в сквере поселка Березовая Пойма, постамент самолета на бульваре Авиастроителей, мемориал Славы Герою Советского Союза танкисту генералу В. К. Клюеву и работникам эвакогоспиталя №2808 у школы  №115. В планах работы у памятника Герою Советского Союза К. И. Давыдову, мемориала и монумента Славы в память о заводчанах завода "Сокол", памятного знака советскому конструктору В. Г. Грабину и др. Они завершатся к началу мая.

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Теги:
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