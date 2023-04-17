Суммы налоговых вычетов на обучение детей и медицину будут увеличены Общество

Депутаты Госдумы РФ 19 апреля во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предусматривающий увеличение суммы налоговых вычетов по расходам на образование и лечение.

Как сообщает телеканал "360", авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Согласно информации, документ предполагает внесение изменений в статьи 219 и 257 Налогового кодекса.

В частности, для поддержки семей с детьми предложено увеличить более чем в 2 раза максимальную сумму налогового вычета по расходам на обучение ребенка. Сейчас по данной статье россияне могут вернуть до 50 тысяч рублей. Когда закон вступит в силу налоговый вычет составит до 110 тысяч рублей.

Также будет увеличен размер налогового вычета по расходам на лечение и покупку медикаментов. Максимальную сумму предложили повысить со 120 до 150 тысяч рублей.