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Общество

Суммы налоговых вычетов на обучение детей и медицину будут увеличены

20 апреля 2023 09:39  [162] Общество

Депутаты Госдумы РФ 19 апреля во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предусматривающий увеличение суммы налоговых вычетов по расходам на образование и лечение.

Как сообщает телеканал "360", авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Согласно информации, документ предполагает внесение изменений в статьи 219 и 257 Налогового кодекса.

В частности, для поддержки семей с детьми предложено увеличить более чем в 2 раза максимальную сумму налогового вычета по расходам на обучение ребенка. Сейчас по данной статье россияне могут вернуть до 50 тысяч рублей. Когда закон вступит в силу налоговый вычет составит до 110 тысяч рублей.

Также будет увеличен размер налогового вычета по расходам на лечение и покупку медикаментов. Максимальную сумму предложили повысить со 120 до 150 тысяч рублей.

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Теги:
Налоги Образование Социальные выплаты
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