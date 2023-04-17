Лимит бесплатного использования цифрового кошелька в России ограничили 300 тысячами рублей в месяц Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

В России с 1 апреля стартовало тестирование цифрового рубля с участием клиентов 13 коммерческих кредитно-финансовых организаций. Реальные операции Центробанк планирует начать проводить уже в мае - после принятия соответствующего пакета законопроектов. Об этом сообщает телеканал "360".

Как заявила в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, после завершения пилотного проекта по внедрению цифрового рубля пользоваться им смогут все желающие.

"Мы хотим скорее войти в пилот по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих", - сказала она.

Россияне смогут бесплатно пользоваться цифровым кошельком при месячном лимите переводов и пополнений на сумму 300 тысяч рублей. Эльвира Набиуллина уточнила, что это как минимум в три раза больше, чем при использовании системы быстрых платежей.

Напомним, правительство России проинформировало о намерении заняться вопросом развития отечественных цифровых финансовых активов в сентябре прошлого года. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин по итогам августовской стратсессии поручил согласовать проекты законов о выпуске и обращении цифровой валюты. Минфину совместно с Центробанком было поручено до конца 2022 года подготовить и согласовать предложения по развитию рынка цифровых финансовых активов, в том числе использования децентрализованных технологий, а также по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.