Звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Звание "Почётный донор России" в Национальный день донора присвоено еще 15 нижегородцам. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил всех участников добровольного донорского движения и отметил, что благодаря неравнодушию нижегородцев удается спасти тысячи жизней.

Еще 6 жителей Нижегородской области области получили памятную медаль от Федерального медико-биологического агентства России за содействие донорскому движению и за донации костного мозга.

Шатковская централизованная библиотечная система отмечена специальным призом и благодарностью Национального фонда развития здравоохранения за активное участие во Всероссийской акции "Культурный код донора".

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов также поблагодарил всех неравнодушных нижегородцев и в Национальный день донора сам сдал кровь.

Как сообщалось ранее, праздничная иллюминация включится на телебашне Нижнего Новгорода 20 апреля в Национальный день донора. Нижегородские молодогвардейцы проводят масштабную акцию к Национальному дню донора.