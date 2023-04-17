Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2023 18:45  [2] Звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев
20 апреля 2023 18:22  [61] Вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области перестала быть обязательной
20 апреля 2023 17:38  [102] Губернатор призвал жителей Нижегородской области выйти на субботник 22 апреля
20 апреля 2023 17:28  [86] Светодиодные светильники установили на 1117 улицах Нижнего Новгорода при финансовой поддержке ВЭБ.РФ
20 апреля 2023 17:06  [105] Памятники и монументы начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде перед 9 мая
20 апреля 2023 16:48  [126] Лев Лещенко исполнит "День Победы" на главной сцене в Дзержинске 9 мая
20 апреля 2023 16:40  [107] Нижегородские молодогвардейцы проводят масштабную акцию к Национальному дню донора
20 апреля 2023 16:24  [132] Строительство газопровода в поселке Пыра около Дзержинска завершено на 80 процентов
20 апреля 2023 16:07  [140] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта 21-24 апреля
20 апреля 2023 15:31  [166] Новый случай заболевания опасным клещевым боррелиозом зарегистрировали в Нижегородской области
Общество

Звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев

20 апреля 2023 18:45  [2] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Звание "Почётный донор России" в Национальный день донора присвоено еще 15 нижегородцам. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил всех участников добровольного донорского движения и отметил, что благодаря неравнодушию нижегородцев удается спасти тысячи жизней.

Еще 6 жителей Нижегородской области области получили памятную медаль от Федерального медико-биологического агентства России за содействие донорскому движению и за донации костного мозга.

Шатковская централизованная библиотечная система отмечена специальным призом и благодарностью Национального фонда развития здравоохранения за активное участие во Всероссийской акции "Культурный код донора".

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов также поблагодарил всех неравнодушных нижегородцев и в Национальный день донора сам сдал кровь.

Как сообщалось ранее, праздничная иллюминация включится на телебашне Нижнего Новгорода 20 апреля в Национальный день донора. Нижегородские молодогвардейцы проводят масштабную акцию к Национальному дню донора.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин донор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph