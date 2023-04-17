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Политика

Глеб Никитин: "Органы местного самоуправления играют огромную роль в жизни страны"

21 апреля 2023 09:30  [71] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление в связи с Днем местного самоуправления 21 апреля.

"Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы местного самоуправления играют огромную роль в жизни страны. Как отметил Президент России Владимир Путин, муниципальная власть ближе к людям, лучше понимает их чаяния. И это накладывает особую ответственность. От вашего труда зависит, какими в обозримом будущем станут наши города и села, что в совокупности влияет на перспективы развития региона и всей страны. Каждому человеку хочется жить в комфортной и благоустроенной среде, воспитывать детей в достойных условиях", - говорится в тексте поздравления.

"Без органов местного самоуправления невозможна успешная реализация национальных проектов и проектов инициативного бюджетирования. Многое в этом направлении делается в Нижегородской области. Вместе с жителями вы определяете приоритеты, решаете, что важно сделать в первую очередь. Своим трудом вам удается завоёвывать доверие людей, мотивировать их к участию в местных инициативах. О вашей работе можно судить по активности жителей, которые не просто участвуют в голосованиях и обсуждениях, но и сообща меняют окружающий мир к лучшему!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все намеченные планы! Спасибо всем, кто относится к своей профессии ответственно!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин МСУ Праздники
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