Забег "Зелёный марафон" пройдёт 20 мая в Нижнем Новгороде Общество

Фото: предоставлено организаторами

Семейный спортивный фестиваль "Зелёный марафон" (0+) состоится 20 мая на площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" (ул. Бетанкура, 1А). Как сообщили в пресс-службе Сбера, который является организатором мероприятия, это будет юбилейный - уже десятый - забег, который пройдёт в 60 российских городах.

Согласно информации, участникам предложены на выбор несколько дистанций – массовые забеги на 4,2 км и на 10 км, детский забег на 420 м и скандинавская ходьба на 2 км. К участию приглашаются и спортсмены-профессионалы, и любители. Забеги будут проходить по Волжской набережной.

Зарегистрироваться на забеги можно до 14 мая включительно по ссылке. Для участия понадобится медицинская справка.

Традиционно "Зелёный марафон" сопровождается субботниками, мероприятиями по посадке деревьев, сбором вторсырья и другими экологическими акциями.

Также для гостей фестиваля будут организованы концертно-развлекательная программа, большая детская зона с мастер-классами, играми и анимацией, спортивные зоны для взрослых и детей, мастер-классы и многое другое. Активности будут доступны с 9:00 до 16:00.

Кроме того, на площадке мероприятия будет создан уникальный экологический арт-объект.

Участие в мероприятии бесплатное.