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Общество

Владислав Атмахов в составе делегации Нижегородской области посетил Беларусь

21 апреля 2023 10:36  [84] Общество

Минск и Нижний Новгород укрепляют взаимодействие в сфере экологии. В ходе недавнего делового визита представители нашего региона встретились с руководством постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Нижегородская область - одна из первых регионов в России, где началось строительство полигонов для сортировки мусора. Кроме того, депутаты нашей области активно поднимают тему экопросвещения. Государство тратит огромные деньги на проекты по очищению территории от того, что мы натворили за прошедшие 30 лет. Мы стали обществом потребления. Поэтому и возникли экологические проблемы. Недостаточное экологическое воспитание ведёт к процессу загрязнения планеты. Нам было бы интересно получить опыт по этому вопросу от наших коллег из Белоруссии", - рассказал руководитель комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов в интервью новостному агентству "Спутник".

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Теги:
Владислав Атмахов ЛДПР Экология
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