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Общество

Новая транспортная схема будет внедрена в Володарском районе

21 апреля 2023 12:02  [85] Общество
Фото: ЦУР Нижегородской области

Фото: ЦУР Нижегородской области

Новую транспортную схему готовят в Володарском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Володарского района Геннадий Щанников во время прямого эфира в ЦУР Нижегородской области.

Как отметил глава округа, новая транспортная схема свяжет важные социальные объекты. В их числе, в частности, больница, поликлиника, железнодорожная станция и поселки Фролищи и Центральный, удаленные от райцентра.

Конкурс на разработку схемы уже запущен, затем планируется выделить средства на модернизацию с последующим поэтапным внедрением проекта.

Также глава Володарского МСУ рассказал, что в районе продолжается строительство школ и детсадов.

Так, капитальный ремонт школ №6 в поселке Смолино и №8 в поселке Новосмолинский близится к завершению.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций по четырем проектам в ТОСЭР "Володарск" превысил 5 млрд рублей.

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Теги:
Володарский район ЦУР
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