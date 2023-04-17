Более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку 486 школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году 2023/2024. Об этом стало известно по итогам заседания в Гордуме постоянной комиссии по социальной политике.

Директор городского департамента образования Владимир Радченко рассказал, что данные средства будут направлены на текущий ремонт учреждений, антитеррористические и противопожарные мероприятия, покупку новых учебников и необходимого компьютерного, лабораторного и спортивного оборудования.

Также до 15 августа - до начала учебного процесса - планируется провести капитальный ремонт в 9 школах и 14 детских садах.

Также в рамках запланированных работ будет проведена модернизация пищеблоков. Владимир Радченко напомнил, что в прошлом году был проведён анализ состояния имеющегося в учреждениях оборудования, на основании чего был сформирован трёхлетний график по комплексному обновлению пищеблоков.

А в конце 2022 года депутаты Гордумы инициировали предложения о выделении дополнительных средств на данные работы, а также на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях.

Также депутаты обсудили вопрос организации в Нижнем Новгороде отдыха детей во время летних каникул.

По словам директора депобра, в этом году финансирование летней оздоровительной кампании увеличено до 397,9 млн рублей. Средства будут направлены на функционирование семи муниципальных загородных лагерей и двух турбаз, школьных лагерей, а также на возмещение и приобретение путёвок в загородные лагеря Нижегородской области.