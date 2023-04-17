АПЗ организовал встречу с потенциальными партнерами в рамках Дня поставщика Экономика

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина организовал встречу с потенциальными партнерами в рамках Дня поставщика. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В мероприятии приняли участие представители Нижегородской и Кировской областей.

Как подчеркнул гендиректор АПЗ Андрей Капустин, завод на сегодняшний день является самым крупным предприятием на юге региона. Общая численность сотрудников АПЗ составляет порядка 7 тыс. человек, а объем реализуемой продукции в 2023 году по плану составляет 20 млрд рублей.

"Нам необходимо развивать кооперационные связи, чтобы справиться с поставленными задачами. За свою историю АПЗ доказал, что он надежный и стабильный партнер. Надеюсь, что мы найдем с предприятиями области точки соприкосновения в части изготовления не только изделий спецназначения, но и гражданской продукции", - сказал Андрей Капустин.

Гости посетили музей истории АПЗ и производственные участки цехов №№65, 68, 64, 56. Кроме того, стороны обсуждали и рассматривали конструкторскую документацию на конкретные изделия с целью передать их изготовление на производственные площадки родственных предприятий.

По результатам мероприятия от участников Дня поставщика уже поступили обращения по запросу чертежей деталей, которые планируется передать на обработку в аутсорсинг.