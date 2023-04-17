Владислав Атмахов провёл экологический урок в одной из школ Нижнего Новгорода Общество

Владислав Атмахов

Председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов и депутат городской Думы фракции ЛДПР Герман Карачевский посетили школу №69 в Московском районе и провели с ребятами беседу о важности сортировки отходов.

Как удалось выяснить, наше подрастающее поколение всерьёз обеспокоено этой проблемой. Школьники с большим энтузиазмом принимали участие в разговоре и задавали множество вопросов представителям ЛДПР. Задуманный лекционный формат превратился в живой и интересный диалог. В завершении мероприятия депутаты вручили ребятам памятные сувениры от партии.

"Приятно видеть, что молодёжи небезразлична тема экологии и нашего экологического будущего. Даже в таком юном возрасте они уже понимают всю опасность халатного отношения к природе. Наше будущее в надёжных руках", - отметил координатор Нижегородского отделения партии Владислав Атмахов.