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Общество

"Бессмертный полк" в Нижегородской области 9 мая состоится в новом формате

21 апреля 2023 15:02  [132] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Шествие "Бессмертного полка" в Нижегородской области 9 мая 2023 года пройдет в альтернативном формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия - НРО ВОД "Волонтеры Победы" и НРО "Бессмертный полк России".

Одним из вариантом акции станет "Бессмертный автополк". Участники разместят на задних или боковых стеклах своих автомобилей портреты родственников-героев, а также фото их наград. В мероприятии смогут принять участие как жители региона, так и общественные организации: службы такси, общественный транспорт и другие ведомства.

Почтить память героев в регионе также можно будет, приняв участие в акции "Стена памяти". Фотографии ветеранов разместят на стендах в офисах организаций, на территории предприятий, в учебных заведения. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.

Также организаторы предложили акцию "Герои с нами": любой нижегородец может напечатать портрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы, а также выложить изображение в соцсетях с хэштегом #героиснами.

Все материалы и фотокарточки впоследствии передадут в музеи и архивы,  а также используют при создании арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

Как подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, "Бессмертный полк" в 2023 году перейдет на альтернативный формат из-за соображений безопасности. По ее словам, главным символом акции по-прежнему останется портрет героя. 

Ранее телеканал "360" сообщил, что традиционное шествие "Бессмертный полк"  традиционном, очном формате в 2023 году не состоится. В целях безопасности его перевели в другие форматы.

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Теги:
Бессмертный полк День Победы
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