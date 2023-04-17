Стала известна программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович анонсировал мероприятия, которые пройдут в течение лета в рамках традиционного мультижанрового музыкального фестиваля "Столица закатов".
Согласно информации, музыкальные программы запланированы на каждые выходные. Они будут организованы на разных благоустроенных городских площадках.
Полный список артистов, которые будут выступать для нижегородцев и гостей города, находится в разработке, но уже сейчас известны музыканты, которые будут выступать в "Ракушке" - на восстановленной сцене в Александровском саду. По субботам там будут проходить акустические концерты, а по воскресеньям будет звучать классика.
Вся актуальная информация по программе "Столицы закатов" будет размещаться Telegram-канале фестиваля и в официальной группе ВКонтакте.
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