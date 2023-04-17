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Культура и отдых

Стала известна программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада

21 апреля 2023 15:20  [78] Культура и отдых

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович анонсировал мероприятия, которые пройдут в течение лета в рамках традиционного мультижанрового музыкального фестиваля "Столица закатов".

Согласно информации, музыкальные программы запланированы на каждые выходные. Они будут организованы на разных благоустроенных городских площадках.

Полный список артистов, которые будут выступать для нижегородцев и гостей города, находится в разработке, но уже сейчас известны музыканты, которые будут выступать в "Ракушке" - на восстановленной сцене в Александровском саду. По субботам там будут проходить акустические концерты, а по воскресеньям будет звучать классика.

"Столица закатов. Ракушка"

  • 3 июня — Квинтет Сергея Мазаева (рок)
  • 17 июня — JP Band (джаз)
  • 1 июля — Dora (подростковый поп-рок)
  • 8 июля — Fantine (инди, соул-джаз)
  • 15 июля — Joander Santos (мультиинструментал/джаз)
  • 22 июля — Маргулис (рок)
  • 29 июля — Feduk (хип-хоп, хаус-рэп)
  • 5 августа — Armir Lee (саксофон/джаз)
  • 26 августа — Zoloto (поп-рок)

"Симфонические воскресенья"

  • 18 июня — Дирижёр Владимир Понькин. Открытие фестиваля "Музыка над Волгой" (Моцарт)
  • 25 июня — Дирижёр Дмитрий Васильев (Глинка)
  • 2 июля — Дирижёр Владимир Понькин. "Сказки Александровского сада" (Штраус)
  • 9 июля — Солист Александр Горбунов (Римский-Корсаков)
  • 16 июля — Дирижёр Феликс Коробов. (Бородин)
  • 23 июля — Дирижёр Антон Шабуров. (Хачатурян)
  • 30 июля — Солистка Анна Савкина. Закрытие фестиваля "Музыка над Волгой" (Чайковский)

Вся актуальная информация по программе "Столицы закатов" будет размещаться Telegram-канале фестиваля и в официальной группе ВКонтакте.

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Теги:
Александровский сад Музыка Фестиваль
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