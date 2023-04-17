Депутаты ЗСНО наградили призеров межрайонной Спартакиады "ГТО - путь к успеху!" Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты нижегородского Заксобрания наградили призеров межрайонной Спартакиады "ГТО - путь к успеху!" на призы ЗСНО. Об этом сообщил в пресс-службе регионального парламента.

Согласно информации, одним из идейных вдохновителей соревнований стал депутат Владимир Паков. По его словам, участие множества человек в таком спортивном соревновании означает формирование здорового образа жизни, желания идти вперед и достигать поставленных целей.

В этом году в соревнованиях приняли участие более двухсот человек из Дальнеконстантиновского, Княгининского, Большемурашкинского, Гагинского, Большеболдинского, Сергачского, Бутурлинского, Спасского, Пильнинского, Сеченовского, Краснооктябрьского, Лысковского и Воротынского муниципальных округов. В составе каждой команды соревновались 16 человек разного возраста. Это дети от 9 до 15 лет, подростки, а также взрослые мужчины и женщины до 59 лет.

Программа Спартакиады включала в себя целый ряд испытаний. В начале участникам предстояло сдать норматив по сгибанию и разгибанию рук в упоре, следующий этап - поднятие туловища лежа и тест на гибкость. Спортсмены также продемонстрировали силу рук в подтягиваниях на турнике и поднятии гири. Финальный этап – заплыв в бассейне на 50 метров.

"Уже второй год поддерживаю Спартакиаду, горжусь всеми участниками. Благодарен коллеге Владимиру Пакову за саму идею проведения соревнований по сдаче ГТО для жителей нашего округа. География Спартакиады ширится, в этом году присоединились новые округа, что показывает интерес к состязаниям", - подчеркнул депутат Александр Ефремцев.

По итогам соревнований, победителями в командном зачёте стали спортсмены из Воротынского, Пильнинского и Княгининского муниципальных округов.

"Мы с удовольствием поддержали проведение такого масштабного мероприятия! Отрадно, что среди районов 18 и 19 избирательных округов первое и второе места заняли Воротынский и Пильнинский муниципальные округа", - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин.