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Общество

Конкурс детских рисунков "Экологический Нижний" стартует в Нижнем Новгороде

21 апреля 2023 16:03  [37] Общество

Конкурс детских рисунков "Экологический Нижний" стартовал в Нижнем Новгороде при поддержке регионального оператора ООО "Нижэкология-НН".

До 10 мая рисунки на экологическую тематику будут принимать на стойке информации в торгово-развлекательном центре "Жар-Птица". Особый приз за самую интересную идею и её умелое воплощение победителю интернет-голосования вручит регоператор ООО "Нижэкология-НН". 

Заметили, как преобразился наш любимый город в последние годы? Сколько в нём стало интересных локаций, живописных парков и скверов, полезных социальных проектов? Всё это делается людьми и для людей, ведь будущее Нижнего Новгорода, как и всей планеты – в наших с вами руках. А главное: то хорошее, что мы делаем, видят и перенимают наши дети. Так давайте учить их заботиться о природе и о родном городе. 

Номинации конкурса: 
– Работы детей в возрасте до 8 лет
– Работы детей в возрасте от 9 до 12 лет
– Работы детей в возрасте от 13 до 16 лет

С 15 по 26 мая можно будет посетить выставку и проголосовать за понравившиеся рисунки в самом ТРЦ и на сайте. 1 июня, в Международный день детей, будут подведены итоги и объявят победителей.

Подробности и Положение размещены на страничке Конкурса - https://www.zharptitsann.ru/news/action/konkurs-risunkov-ekologicheskiy-nizhniy-novgorod2023.

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Теги:
Дети Конкурсы Экология
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