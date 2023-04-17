Ольга Щетинина: "Лучшие практики Белоруссии в обращении с отходами будем применять в Нижегородской области" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров в ходе визита в Белоруссию встретились с первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Александром Корбутом.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, главной темой обсуждения стали вопросы развития двустороннего сотрудничества в природоохранном направлении и экологическом воспитании.

Делегация Нижегородской области также посетила несколько специализированных предприятий по обращению с отходами: "Линия по компостированию органических отходов, образующихся при выполнении работ по содержанию объектов благоустройства" УП "Минскзеленстрой", "Производственный участок сортировки смешанного стеклобоя" ГО "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы", а также "Участок по сортировке и переработке отходов" СООО "РЕМОНДИС Минск".

Также состоялось заседание круглого стола по обмену опытом в сфере обращения с отходами, в том числе содержащими стойкие органические загрязнители.

"В Республике Беларусь мы увидели, как работают современные предприятия по переработке отходов и производству вторичного сырья, которое в дальнейшем активно используется в экономике. Мы видели переработку битого стекла, пластмассы и, что особенно интересно, переработку растительных отходов, которые потом используются для получения энергии или в благоустройстве. Обсудили опыт экологического воспитания и просвещения, социальной рекламы, который используется в республике. Лучшие практики Белоруссии в обращении с отходами и экологическом воспитании будем применять в Нижегородской области", - отметила Ольга Щетинина.

По итогам визита стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества по направлениям в области охраны окружающей среды, представляющим взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей будет выделено на благоустройство берегов Борзовки в Нижнем Новгороде.