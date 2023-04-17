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Общество

Нижегородские муниципальные детские лагеря пополнились новым автотранспортом

21 апреля 2023 17:02  [78] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Муниципальные детские лагеря Нижнего Новгорода пополнились новым автотранспортом.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, всего в оздоровительные учреждения передано шесть автомобилей "ГАЗ" и УАЗ.

Машины станут использоваться для нужд турбазы "Гребешок", а также в лагерях "Хочу стать десантником", Олимпийские надежды", "Маяк", "Спутник" и "Зеленые дубки".

Как отметил мэр, подбор автотранспорта проходил индивидуально, в связи с потребностью учреждения.

На машинах организуют перевозки необходимого оборудования и детских вещей.

Юрий Шалабаев напомнил, что предстоящим летом за городом будут работать 8 детских лагерей и две турбазы от муниципалитета. В областном центре планируется организация 190 пришкольных лагерей с общим охватом в 16 тыс. детей и подростков.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.

 

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Теги:
Детские лагеря Юрий Шалабаев
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