Нижегородские муниципальные детские лагеря пополнились новым автотранспортом Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Муниципальные детские лагеря Нижнего Новгорода пополнились новым автотранспортом.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, всего в оздоровительные учреждения передано шесть автомобилей "ГАЗ" и УАЗ.

Машины станут использоваться для нужд турбазы "Гребешок", а также в лагерях "Хочу стать десантником", Олимпийские надежды", "Маяк", "Спутник" и "Зеленые дубки".

Как отметил мэр, подбор автотранспорта проходил индивидуально, в связи с потребностью учреждения.

На машинах организуют перевозки необходимого оборудования и детских вещей.

Юрий Шалабаев напомнил, что предстоящим летом за городом будут работать 8 детских лагерей и две турбазы от муниципалитета. В областном центре планируется организация 190 пришкольных лагерей с общим охватом в 16 тыс. детей и подростков.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.