Нижегородские муниципальные детские лагеря пополнились новым автотранспортом

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Муниципальные детские лагеря Нижнего Новгорода пополнились новым автотранспортом.
Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, всего в оздоровительные учреждения передано шесть автомобилей "ГАЗ" и УАЗ.
Машины станут использоваться для нужд турбазы "Гребешок", а также в лагерях "Хочу стать десантником", Олимпийские надежды", "Маяк", "Спутник" и "Зеленые дубки".
Как отметил мэр, подбор автотранспорта проходил индивидуально, в связи с потребностью учреждения.
На машинах организуют перевозки необходимого оборудования и детских вещей.
Юрий Шалабаев напомнил, что предстоящим летом за городом будут работать 8 детских лагерей и две турбазы от муниципалитета. В областном центре планируется организация 190 пришкольных лагерей с общим охватом в 16 тыс. детей и подростков.
Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.
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