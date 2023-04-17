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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" заменит почти километр магистральных трубопроводов по улице Сергея Акимова

21 апреля 2023 17:37  [2] Общество

Нижегородское АО "Теплоэнерго" начинает первый (подготовительный) этап работ по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская.

Как сообщили в АО "Теплоэнерго", в целом, в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Кроме того, планируется реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства данной теплосети в 1989 году.

Работы разбиты на четыре этапа. В рамках первого, подготовительного, этапа подрядная организация с 24 апреля приступит к строительству временной дороги в газонной части между ул. Сергея Акимова и Пролетарская. Для обеспечения потребителей горячей водой на время производства работ подача ресурса будет осуществляться по временной схеме с использованием временных теплотрасс-перемычек. Для их строительства потребуется проведение технических переврезок, для обеспечения которых потребуется сужение участков проезжих частей на ул. Сергея Акимова (возле павильона задвижек) и на пересечении ул. Пролетарской и Сергея Акимова (по направлению въезда на Борский мост). Сужение проезжей части необходимо для организации подготовительных технических мероприятий для проведения переврезок.

Информация о последующих этапах будет публиковаться заранее по мере актуализации сроков выполнения работ.

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Теги:
Теплоэнерго
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