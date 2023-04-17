Городецкий судоремонтный завод передал для бойцов в зону СВО три внедорожника Общество

Фото: Дом народного единства

Городецкий судоремонтно-механический завод приобрел три внедорожника для бойцов специальной военной операции.

Как сообщили в нижегородском Доме народного единства, предприятию была оказана поддержка по отправке транспорта в зону СВО.

Новые машины поступят на территорию в ДНР и ЛНР, к военнослужащим батальонов имени Минина и Кулибина, где служат нижегородцы, и в интернациональную штурмовую бригаду "Пятнашка". В зону СВО их доставят лично генеральный директор завода Сергей Лебедев и начальник службы безопасности предприятия Сергей Дубок.

"У нас долгосрочное сотрудничество с подшефной территорией Нижегородской области – городом Харцызском. В Мининский и Кулибинский батальоны мы едем впервые, в "Пятнашке" уже бывали. Помогаем фронту и новым территориям РФ в тесном взаимодействии с Домом народного единства, на базе которого работает Координационный центр помощи военнослужащим, мобилизованным и членам их семей. Наш завод развивается, и мы от всей души оказываем поддержку тем, кто на передовой защищает нашу мирную жизнь", - сказал Сергей Лебедев.

К каждому из трёх автомобилей прилагается еще по топливной карте. Все машины загрузили продуктами питания и маскировочными сетями, это подарок волонтеров из г. Бор.

Ранее сообщалось, что мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы".