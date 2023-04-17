Глеб Никитин провел очередное заседание антитеррористической комиссии Политика

Фото: Дмитрий Косолапов

Очередное заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области под председательством губернатора Глеба Никитина прошло в Нижнем Новгороде 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в совещании приняли участие руководители силовых ведомств, прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители социально важных инфраструктурных объектов и опасных производств.

Особое внимание участники заседания уделили обсуждению вопроса обеспечения безопасности проведения в Нижнем Новгороде Парада Победы, а также других общественно-политических мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В своих докладах представители оперативных служб и органов исполнительной власти региона отметили, что для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, а также для отражения возможных актов незаконного вмешательства во время праздничных мероприятий будут максимально задействованы все имеющиеся силы и средства, а также усилен контрольно-пропускной режим. С организаторами мероприятий проведут инструктаж, как действовать в случае возникновения чрезвычайных происшествий террористического характера.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен вопрос интеграции существующих систем видеонаблюдения торговых объектов и многоквартирных домов в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", а также выработаны меры, необходимые для обеспечения безопасности социально важных объектов и повышения уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил взять на контроль вопросы антитеррористической защищенности важных объектов региона.